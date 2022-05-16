من الفجوة إلى النقلة.. "العتيبي" ينوّه بمضامين إنشاء هيئة تطوير الطائف

وأوضح "العتيبي"، أن محافظة الطائف الذي يبلغ عدد سكانها 1.1 مليون نسمة ومن المتوقع أن يكون النمــو بمعــدل 3 % ســنويا ليبلغ مليــوناً وأربعمائة وثلاثة وثلاثين ألف نسمة بحلول عام 2030 تزخر بعديد من المقومات الفريدة والمتميزة الطبيعية والثقافية والبيئية، وتحتاج إلى التفكير والتخطيط واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق الاستدامة والمواءمة بين النمو السريع والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال استعادة الحياة الفطرية في البيئات الطبيعية في فضاءات وأودية الطائف من خلال التشجير الكثيف وتنفيذ سياسات فاعلة للاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة والحد من المخلفات والهدر الغذائي والتقليل من الانبعاثات.