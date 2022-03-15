من القشلة الأثري.. أمير حائل يطلق غداً أول رالي نسائي في الخليج

وبشأن السيارات المشاركة؛ اشترطت اللجنة أن تكون السيارات غير معدَّلة، وأن أن تكون السيارة رباعية الدفع (4x4) أو بخاصّية الدفع بجميع العجلات (AWD)، وستزود كل سيارة بنظام تتبُّع فائق التطوّر مع أزرار خاصّة لطلب المساعَدة والإنقاذ في حال مواجهة أي أمر طارئ، فيما سيصاحب كل مسارات الرالي طائرة مروحية طبّية وفرق الصيانة المختلفة التي استعدت في جميع الأوقات للتدخّل السريع.

وستجري اللجنة الكشف على المركبات المشاركة كافة بشكل مسبَق؛ للتأكّد من توافقها مع أعلى معايير السلامة المعتمَدة.