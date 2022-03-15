من القشلة الأثري.. أمير حائل يطلق غداً أول رالي نسائي في الخليج

ينطلق "رالي جميل للسيدات"، غداً الأربعاء، برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل، في الساعة الثالثة مساءً، بحائل، والذي يُعد أول رالي ملاحي للسيدات على الطرقات الوعرة والوحيد من نوعه في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وسينطلق الحدث في قصر القشلة التاريخي، ويشرف عليه الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الاتحاد الدولي للسيارات عبر لجنة "نساء في رياضة السيارات".
ويعتبر "رالي جميل" حدثًا استثنائيًا وتاريخيًا في سباقات السيارات في الخليج العربي، ويتركز أكثر حول اعتماد المهارات الملاحية لعبور المسار الذي سيغطّي يوميًا مسافة تتراوح بين 300 و500 كيلومتر تنطلق من مدينة حائل ثم مدينة القصيم وينتهي في العاصمة الرياض مروراً بمنطقة القصيم.
وبخصوص طريقة الإعلان عن كل مسار من مسارات الرالي؛ فإنه سيتم كل يوم فقط في الليلة التي تسبق المنافسة عليه إعلان المسار، بحيث تتعرّف كل المشارِكات في الوقت ذاته على الدرب الذي سيسلكنه.
جدير بالذكر أنه منذ الإعلان عن التسجيل في الرالي، شهدت المسابقة إقبالاً كبيرًا من قبل السيدات الراغبات في المشاركة.
واشترطت اللجنة المُشكّلة لهذا الرالي، أن يتجاوز عمر المتسابقة 18 سنة وتحمل رخصة قيادة مقبولة في المملكة العربية السعودية.
وبشأن السيارات المشاركة؛ اشترطت اللجنة أن تكون السيارات غير معدَّلة، وأن أن تكون السيارة رباعية الدفع (4x4) أو بخاصّية الدفع بجميع العجلات (AWD)، وستزود كل سيارة بنظام تتبُّع فائق التطوّر مع أزرار خاصّة لطلب المساعَدة والإنقاذ في حال مواجهة أي أمر طارئ، فيما سيصاحب كل مسارات الرالي طائرة مروحية طبّية وفرق الصيانة المختلفة التي استعدت في جميع الأوقات للتدخّل السريع.
وستجري اللجنة الكشف على المركبات المشاركة كافة بشكل مسبَق؛ للتأكّد من توافقها مع أعلى معايير السلامة المعتمَدة.