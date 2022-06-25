من بوابة "إرشاد الحافلات".. "كوادر نسائية" مدربة تخدم ضيوف الرحمن

وأوضح نائب مدير عام المكتب ياسر كردي أن خطة المكتب لهذا العام اشتملت على عنصر نسائي وطني، تم تدريبهن وتأهيلهن على أعلى معايير الجودة والأداء لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن المكتب يضم قرابة 40 امرأة موزعات على عدة مهام وأعمال في المكتب وداخل محطات استقبال الحافلات.