من بينهم مطرب سعودي.. تعرف على قائمة "غينيس" للفنانين العرب أصحاب الأرقام القياسية

لا يقتصر إحراز وتحقيق الأرقام القياسية على الرياضيين والألعاب الرياضية، فمجال تحقيق الأرقام القياسية وكسرها مفتوح على مصراعيه للجميع، ومن بين هؤلاء الذين يمكنهم تحقيق تلك الأرقام الفنانون والمطربون. هذا ما كشفت عنه قائمة موسوعة "غينيس" للفنانين العرب الذين حققوا أرقاماً قياسية.
وبحسب ما لفتت إليه "غينيس" فإن ما يميز إنجازات الفنانين الحاصلين على أرقام قياسية عالمية هو أن جميعها إنجازات قابلة للقياس والرصد.
فهي تتبع شروطًا ومعايير واضحة وترصد رقماً ليس على مستوى المنطقة العربية فحسب وإنما العالم أجمع.
وجاء فنان العرب محمد عبده على رأس قائمة ضمت 4 مطربين غيره، فقد حمل الرقم القياسي العالمي لأكثر عدد نسخ هولوغرام متشابهة ومتزامنة لشخص. وأصبح "أبو نورة" الأكثر بعد أن اعتلى المسرح الذي يحمل اسمه في بوليفارد الرياض، في ليلة أُطلق عليها اسم "ليلة المعازيم".
وتلا فنان العرب في القائمة المطرب المصري تامر حسني، الذي تلقى أكبر عدد مشاركات على جدارية وذلك في السادس من شهر ديسمبر عام 2019، حيث تلقى خلالها رسائل من مختلف أنحاء العالم وبمختلف اللغات، وبلغ عدد المشاركين 12,086.
فيما حقق عمرو دياب لقب أكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر فنان شرق أوسطي مبيعاً. حيث فاز "دياب" بهذه الجائزة 4 مرات في أعوام 1996 و2001 و2007 و2013، وقد تم توثيق هذا الرقم القياسي يوم الثامن من سبتمبر عام 2016.
أما المطربة فايا يونان فهي أول فنانة شرق أوسطية تحصل على تمويل جماعي لأغنية في بداية مسيرتها. فقد استخدمت الفنانة السورية منصة التمويل الجماعي العربي "ذو مال" لإطلاق مسيرتها المهنية الموسيقية بأغنية "أحب يديك"، حيث تم دعم المشروع من قبل 119 مساهماً ووصل إلى هدف التمويل البالغ 25000 دولار، ثم أصدرت "يونان" ألبومها الأول "بيناتنا في بحر"، في مارس 2017.
فيما جاء الشاب خالد في القائمة عبر رقم قياسي فريد، فهو أول مطرب عربي يحقق إنجاز الفنان الأكثر مبيعاً في موسيقى الراي. فقد باع الفنان الجزائري أكثر من 3 ملايين ألبوم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الألبوم الذي يحمل اسمه "خالد" والذي قدم فيه أول أغنية دولية له بعنوان "Didi".