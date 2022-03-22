من بينهم مطرب سعودي.. تعرف على قائمة "غينيس" للفنانين العرب أصحاب الأرقام القياسية

أما المطربة فايا يونان فهي أول فنانة شرق أوسطية تحصل على تمويل جماعي لأغنية في بداية مسيرتها. فقد استخدمت الفنانة السورية منصة التمويل الجماعي العربي "ذو مال" لإطلاق مسيرتها المهنية الموسيقية بأغنية "أحب يديك"، حيث تم دعم المشروع من قبل 119 مساهماً ووصل إلى هدف التمويل البالغ 25000 دولار، ثم أصدرت "يونان" ألبومها الأول "بيناتنا في بحر"، في مارس 2017.