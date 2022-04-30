من تطبيق إلى منظومة إلكترونية شاملة.. ما مرتكزات نجاح "توكلنا"؟

تقاس قيمة الابتكارات التقنية بحجم الفوائد والمنافع، التي تقدمها للمجتمعات الإنسانية، لاسيما إذا قدمت حلولاً خلاقة وناجعة للمشاكل والأزمات، التي تواجه البشر، والتي تهدد حياتهم مثل جائحة كورونا، التي اجتازت في مخاطرها حدود كل الدول، وتحولت إلى أزمة صحية عالمية، غيرت أساليب الحياة الطبيعية للبشر، واضطرتهم البقاء في بيوتهم أشهراً عدة، وفي خضم هذه الجائحة التي اجتاحت العالم؛ ابتكرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تطبيق "توكلنا" في شهر مايو 2020م لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا، وما إن أطلق "توكلنا" حتى حقق نجاحاً هائلاً في مرحلة منع التجول، الذي فرضته المملكة لكسر حدة انتشار الوباء، واستمرت فاعليته في بقية المراحل، التي استغرقتها عملية السيطرة التامة على الفيروس، كمرحلة العودة بحذر، ومرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها في 6 مارس 2022م.