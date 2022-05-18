من تونس.. "الصقر" يفتتح معرض الخط العربي بشراكة بين مكتبة عبدالعزيز العامة و"ألكسو"

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر: اليوم نحن في شارع الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" وفي معرض الخط العربي. وعندما نتحدث عن الخط العربي نتحدث عن جهود مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في شتى المجالات سواء داخل المملكة أو خارجها وهذا المعرض الذي أقيم في عدة دول ونحن اليوم في تونس نتشرف أن نجد العديد من الخطاطين السعوديين بأنواع من الخط العربي سواء آيات من القرآن الكريم أو الشعر العربي ونفخر كذلك بجهود المملكة العربية السعودية في تسجيل الخط العربي في اليونسكو والذي أثمر عن عمل دؤوب قامت به أجهزة مختلفة في المملكة باعتبار الخط العربي رمزاً للثقافة العربية والإسلامية.