من جديد.. خطر "الضغط العالي" يخيم على سكان وسط أحد رفيدة

وطالبوا الجهات المعنية بسرعة معالجة الوضع وحماية أرواح الأهالي من خطر تلك الأسلاك القاتلة التي تقترب من الطريق، ما يجعل قطعها أمرًا معتادًا بين الفينة والأخرى وخاصة مع مرور الشاحنات، مؤكدين أن الحل الأمثل هو تحويلها إلى تمديدات أرضية أو تغيير تلك الأعمدة الخشبية بحديدية ورفع الكيابل عن الشارع، مؤكدين أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مؤكدين تقدمهم بطلب في وقت سابق لشركة الكهرباء لمعالجة الأمر.