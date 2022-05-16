من داخل "آيسف": "الغامدي" اكتسح التصويت.. وهذه كانت تعليقات المُحكمين على الفريق السعودي

وبحسب "السويد" فإن المعايير التي يعتمدها المُحكم في تقييم المتسابقين، يجب أن يراعى فيها، تقييم أساس الفكرة والمشروع، بمعنى هل المشروع مثالي ويحمل فكرة جديدة إبداعية؟ وكذلك مقابلة المتسابق والتفاعل معه، وتقييم مدى فهمه وإدراكه للعلوم الأساسية المبني عليها مشروعه، فضلاً عن تقييم مدى استيعاب المتسابق للتفاصيل الدقيقة، واستنتاج النتائج وتحليلها وطريقة جمع البيانات وتفسيرها، و دراسة سبب وجود المشروع أو الفكرة ومساهمتها في حل المشاكل، فضلاً عن ذلك يراعي المحكم تقييم الخطط القادمة التي يحملها المتسابق لمشروعه، - تقييم المادة المعروضة (البوستر)، والمقابلة بشكل عام.