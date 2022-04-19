من ذوات الخبرة.. "شؤون الحرمين": 154 موظفة يعملن على أبواب المسجد الحرام

تعمل الوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية النسائية بالمسجد الحرام، ممثلة بإدارة الأبواب النسائية من خلال 154 موظفة من ذوات الخبرة والكفاءة.
وتعنى الموظفات باستقبال قاصدات المسجد الحرام والترحيب بهن وتسهيل حركة دخولهن.
كما يعملن على التأكد من حقائب القاصدات بمهنية واحترافية عالية موزعين على الأبواب البالغ عددها 17 باباً.
وتعد هذه الإدارة الواجهة التي تستقبل القاصدات والمعتمرات عند دخولهن للحرم المكي الشريف، لافتاً إلى أن من أبرز خدماتها: تنظيم دخول ضيفات الرحمن عبر أبواب المسجد الحرام وتوجيههن إلى الأبواب والمداخل ذات الكثافة الأقل، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لقاصدات البيت الحرام كي يؤدين مناسكهن بكل راحة وطمأنينة.
وتسهم إدارة الأبواب النسائية في العديد من الخدمات التي تساعد على تقليل حدة الازدحام في ظل توافد أعداد كثيفة من المعتمرين والزوار.
ويعمل فريق إدارة الأبواب النسائية بالتعاون مع الجهات الأمنية، على تحويل مسارات المعتمرين والزوار، وبعض الأبواب الأخرى للخروج فقط، بعد التأكد من امتلاء المصليات داخل المسجد الحرام.
يذكر أنه يشرف على عمل إدارة الأبواب النسائية، الوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية النسائية، لضمان تقديم أرقى وأجود الخدمات.