من ذوات الخبرة.. "شؤون الحرمين": 154 موظفة يعملن على أبواب المسجد الحرام

وتعد هذه الإدارة الواجهة التي تستقبل القاصدات والمعتمرات عند دخولهن للحرم المكي الشريف، لافتاً إلى أن من أبرز خدماتها: تنظيم دخول ضيفات الرحمن عبر أبواب المسجد الحرام وتوجيههن إلى الأبواب والمداخل ذات الكثافة الأقل، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لقاصدات البيت الحرام كي يؤدين مناسكهن بكل راحة وطمأنينة.