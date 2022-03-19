من مصر والإمارات إلى السعودية.. خبراء الفلك يبشرون بموعدَي رمضان والعيد

في حين أوضح الدكتور خالد الزعاق؛ رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية بالسعودية، أن "شهر شعبان مدته فلكياً 29 يوماً، مما يعني أن بداية شهر رمضان الكريم ستكون في الثاني من شهر أبريل، إذ إنه ينتظر في التاسع والعشرين من شعبان من أجل تحديد أول أيام شهر رمضان المبارك في جميع الدول، ونرى أن شهر رمضان يأتي متقدماً كل عام عن العام السابق نتيجة عديد من الظواهر الكونية".