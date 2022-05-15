من مكة إلى "آيسف".. الطالبة "مودة" في المركز الثالث عالمياً في تشخيص جرعات الأدوية

حصلت الطالبة "مودة بنت عمر علي"، من ثانوية أم سلمة للموهوبات بمكة المكرمة؛ على المركز الثالث على مستوى العالم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، عن مشروعها "تطبيق جديد في استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لتشخيص جرعات الأدوية".
وتدرس الطالبة مودة بنت عمر علي، في الصف الثالث الثانوي؛ وهي طالبة مشاركة من إدارة تعليم مكة المكرمة بإشراف مشرفين من جامعة الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الطبية وجامعة أم القرى، وبدعم لا محدود من إدارة تعليم مكة للموهوبات، والدعم الكبير جداً والرعاية المميزة من مؤسسة موهبة.
وتقول والدتها في حديث لـ"سبق": "ابنتي (مودة) لها وقفات جميلة مع إبداع، وقد شاركت في إبداع ٢٠٢١، وكان المعرض عن بعد، وعاودت وشاركت هذا العام في إبداع ٢٠٢٢، والحمد لله فازت بالمركز الثالث عن مشروعها تطبيق جديد في استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لتشخيص جرعات الأدوية، ضمن مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية".
وعن شعور أسرتها بعد التتويج قالت والدتها: "الحمد لله مشاعرنا فوق الوصف، فمنذ البدايات كانت ثقتي بربي كبيرة، وأن "مودة" سوف تصل لأني كنت شاهدة على إصرارها وجهدها المبذول والدعم اللا محدود من المشرفين وموهبة وإدارة تعليم مكة".
وختمت بقولها: "أكثر ما أسعدني كأم هو ذكر اسم مكة المكرمة في محفل دولي بمشاركة من ابنتي ابنة مكة، سائلةً الله -عز وجل- أن يجعل راية وطننا دائماً مرفوعة، وفي المقدمة في كل المحافل الدولية".