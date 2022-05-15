من مكة إلى "آيسف".. الطالبة "مودة" في المركز الثالث عالمياً في تشخيص جرعات الأدوية





وتقول والدتها في حديث لـ"سبق": "ابنتي (مودة) لها وقفات جميلة مع إبداع، وقد شاركت في إبداع ٢٠٢١، وكان المعرض عن بعد، وعاودت وشاركت هذا العام في إبداع ٢٠٢٢، والحمد لله فازت بالمركز الثالث عن مشروعها تطبيق جديد في استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لتشخيص جرعات الأدوية، ضمن مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية".