من هم "المحاربون" الذين اصطفّوا ضمن حرس الشرف لتحية ولي العهد؟

نشرت الرئاسة التركية عبر حسابها على "تويتر"، صورة من مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت اليوم "الأربعاء" لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة؛ حيث استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي العهد، واستعرض معه حرس الشرف الذي اصطفّ لتحيته.
وتُظهر الصورة عدم اقتصار حرس الشرف على جنود الجيش التركي، وأفراد الفرقة الموسيقية؛ ففي الجهة المقابلة لهم وعلى اليمين من ولي العهد، اصطفّت مجموعة من الحراس الذين يرتدون ملابس حربية تاريخية، ويتسلّحون بسيوف، ويحملون أعلامًا مختلفة لا تتطابق مع العلم الرسمي التركي.
وعن هؤلاء الحرّاس الذين يرتدون أزياء محاربين تاريخيين ذكرت وكالة الأناضول التركية في تقرير لها منذ 7 سنوات، أن عددهم 16 محاربًا، وهم يمثلون الإمبراطوريات التركية الست عشرة عبر التاريخ، ومن بينها إمبراطورية الهون التي تأسّست حوالي 200 قبل الميلاد، وإمبراطورية المغول، والإمبراطورية العثمانية.