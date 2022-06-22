من هم "المحاربون" الذين اصطفّوا ضمن حرس الشرف لتحية ولي العهد؟

وعن هؤلاء الحرّاس الذين يرتدون أزياء محاربين تاريخيين ذكرت وكالة الأناضول التركية في تقرير لها منذ 7 سنوات، أن عددهم 16 محاربًا، وهم يمثلون الإمبراطوريات التركية الست عشرة عبر التاريخ، ومن بينها إمبراطورية الهون التي تأسّست حوالي 200 قبل الميلاد، وإمبراطورية المغول، والإمبراطورية العثمانية.