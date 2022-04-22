من هو مؤسس سحور الإعلاميين الذي ورد على لسان "القصبي" في سحورهم السابع؟

كما يوصف بـ"المؤسس لسحور الإعلاميين"، الذي يهدف لعرض التجارب الإعلامية المختلفة، ومناقشة بعض المواضيع التي تخدم هذا المجال من خلال اللقاءات المختصة وعرض التجارب والحوارات ومناقشة بعض المواضيع المهنية، منذ 9 سنوات، لم يتوقف إلا في رمضان جائحة كورونا، وحظيت هذه المنصة بحضور رائع طوال هذه السنوات، وتصاعد في الأفكار، كما تنوع الضيوف بين أصحاب المعالي الوزراء، رووا خلالها تجاربهم، وشاركت جهات حكومية وقطاع خاص، وجميعها كانت حريصة في التواجد من خلال هذا التجمع الإعلامي .