من هو مؤسس سحور الإعلاميين الذي ورد على لسان "القصبي" في سحورهم السابع؟

ربما من النوادر أن يشير وزير من الوزراء -في مناسبة رسمية- لفريق العمل أو شخص بعينه، وهذا ما تم في لقاء "سحور الإعلاميين" بحي الطريف التاريخي في الدرعية الاثنين الماضي عندما أثنى وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي في معرض كلمته على مؤسس الحفل السنوي في نسخته السابعة.
وبسبب وجوده خارج الرياض قدم الوزير "القصبي" اعتذاره عبر كلمة مسجلة لعدم حضوره ومشاركته في "سحور الإعلاميين"، ثم تحدث عن أهمية الرسالة الإعلامية ودورها المؤثر، واصفاً هذا المجال بـ"الجيش الأول"، ثم استنهض همّة مسيري الإعلام بتسخيره لأجل خدمة الوطن بقوله "الله الله ..البلد يحتاجكم، ونحن نحتاجكم".
وفي نهاية كلمته قدم الوزير شكره لأحد الحضور قائلاً " أشكر الأخ فهد بن وازع بن نومه، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والأخوة الكرام، وكل من شارك، وإن شاء الله المرة الجاية أكون معكم".
ولم يستنكر كوكبة الإعلاميين المتواجدين في اللقاء السنوي من شكر الوزير لزميلهم لأنهم اعتادوا من الوزير التواضع وإعطاء كل ذي حقِ حقه، وأيضاً المحتفى به في الكلمة هو زميل يستحق الثناء، دأب على جمع الصف الإعلامي، والمساهمة في خلق أجواء ممتعة من خلال تنظيم السحور السنوي.
والإعلامي فهد بن نومه متخصص في الإعلام والاتصال، أشرف وأسس عدداً من الإدارات الإعلامية في جهات عدة، وترأس لجان إعلامية، ومكن العديد من الشباب في العمل الإعلامي وساهم في إطلاق مشاريع إعلامية تخدم الوطن.
كما يوصف بـ"المؤسس لسحور الإعلاميين"، الذي يهدف لعرض التجارب الإعلامية المختلفة، ومناقشة بعض المواضيع التي تخدم هذا المجال من خلال اللقاءات المختصة وعرض التجارب والحوارات ومناقشة بعض المواضيع المهنية، منذ 9 سنوات، لم يتوقف إلا في رمضان جائحة كورونا، وحظيت هذه المنصة بحضور رائع طوال هذه السنوات، وتصاعد في الأفكار، كما تنوع الضيوف بين أصحاب المعالي الوزراء، رووا خلالها تجاربهم، وشاركت جهات حكومية وقطاع خاص، وجميعها كانت حريصة في التواجد من خلال هذا التجمع الإعلامي .