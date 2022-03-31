من يمس السعوديين يمسّنا.. "آل الشيخ": الإندونيسيون معجبون بحزم قيادتنا

وأشار إلى التقدير والثناء الذي يكنّه الإندونيسيون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مؤيدين سياستهما وحكمتهما وحزمهما، مؤكدًا أنهم معجبون جدًا بالقيادة السعودية، ويتمنون لها كل الخير والدوام والتوفيق والسداد، وأيضًا يكررون دائمًا أن ما يمسّ المملكة أو يمس الشعب السعودي يمس إندونيسيا شعبًا وحكومةً وهذا يأتي من أناسٍ يقرون بالأخوة الإسلامية.