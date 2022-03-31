من يمس السعوديين يمسّنا.. "آل الشيخ": الإندونيسيون معجبون بحزم قيادتنا

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن هناك أعمالًا مشتركة بين وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية ونظيرتها الإندونيسية ستتبلور قريبًا، وفق ما يحقق الرسالة والأهداف التي تنشدها القيادات من نشر مبادئ الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح.
تزامن تأكيد "آل الشيخ" لدى مغادرته مطار سوكارنو هاتا الدولي بالعاصمة جاكرتا، حيث كان في وداعه وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، وكبار المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية وعدد من قيادات الجمعيات الإسلامية.
وقدّم "آل الشيخ" شكره لإندونيسيا قيادةً وشعبًا؛ على حفاوة الترحيب، مؤكدًا أن الشعب الإندونيسي لطيف وطيب جدًا ومحب ومقدر للمملكة وقيادتها الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وهم يثمنون المواقف التاريخية والخدمات التي تقدمها المملكة لكل من يأتي للحج والعمرة والزيارة.
وأشار إلى التقدير والثناء الذي يكنّه الإندونيسيون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مؤيدين سياستهما وحكمتهما وحزمهما، مؤكدًا أنهم معجبون جدًا بالقيادة السعودية، ويتمنون لها كل الخير والدوام والتوفيق والسداد، وأيضًا يكررون دائمًا أن ما يمسّ المملكة أو يمس الشعب السعودي يمس إندونيسيا شعبًا وحكومةً وهذا يأتي من أناسٍ يقرون بالأخوة الإسلامية.
وفي ختام تصريحه، جدّد "آل الشبح" التأكيد على أن رسالة المملكة واللواء الذي تحمله هو خدمة الإسلام، ونشر الوسطية والاعتدال، والتشرف بخدمة قاصدي بيت الله الحرام والتفاني بحمايتهما، سائلًا الله أن يديم على المملكة وإندونيسيا الأمن والأمان، والتقدم والرقي، وأن يحفظهما من كل سوء ومكروه.