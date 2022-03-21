مَنْ يوقف مسلسل "هروب الخادمات قبل رمضان".. ومَن المستفيد؟

وأرجع الكثير من المواطنين الذين التقيناهم السبب الرئيسي لهروب الخادمة إلى البحث عن مقابل مادي أعلى، الذي قد يصل إلى 5 آلاف في شهر رمضان، وفي الأشهر العادية من 2500 إلى 3000 ريال شهريًّا، فيما كانت الخادمة تتقاضى راتبًا شهريًّا في منزل كفيلها لا يتجاوز 1200 ريال لبعض الجنسيات، ويصل إلى 1500 ريال لجنسيات أخرى، إضافة إلى المعاملة السيئة من البعض، أو زيادة الأعباء المنزلية في شهر رمضان، وهي أحد أسباب زيادة نسبة هروب الخادمات.