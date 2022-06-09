مهرجان أفلام السعودية.. "للتو رأيت السماء" يستحوذ على 4 جوائز

يشار إلى أن سوق الإنتاج، أحد برامج مهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، ويهدف إلى دعم وتطوير الصناعة السينمائية، ورفع مستوى الوعي القانوني والفكري لصنّاع الأفلام والمهتمين بمخرجات القطاع السينمائي، وذلك من خلال عقد برامج ودورات مكثّفة متخصّصة، بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكريّة، إضافة إلى ما طُرِح ضمن فعاليات المهرجان حول كيفية بناء مواقع التصوير خلال إنتاج الأفلام، ورفع القيمة الإنتاجية لها، بهدف تبادل الخبرات وتطوير المحتوى الإنتاجي وربط الأفكار بين المنتجين والمختصين، ومعرفة ما يدور في السوق وأبرز مستجداته، بالإضافة إلى توفير مناخ ملائم للتعارف ونقل الخبرات بين الصناع والمختصين في هذا المجال.