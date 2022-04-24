مهرجان أفلام السعودية يفتح باب التسجيل للمشاريع.. وهذه قيمة جوائزه

ويفتتح سوق الإنتاج من اليوم الثاني للمهرجان الذي ينطلق خلال الفترة من 2- 9 يونيو 2022م، لأكثر من عشر ساعات؛ لتمكين صناع الأفلام من عرض مشاريعهم بشكل مباشر على الشركات المشاركة، كما يقدم المهرجان هذا العام جوائز دعم بقيمة 150 ألف ريال، حيث سيحصل أفضل مشروع لفيلم روائي طويل على 100 ألف ريال، فيما سيحصل أفضل مشروع فيلم قصير على 50 ألف ريال، إضافة إلى تقديم عدد من الشركات دعمها المباشر للمشاريع، حيث يعمل سوق الإنتاج في دورته الثامنة على تنظيم برامج ثقافية منها 3 جلسات حوارية، و2 ماستر كلاس عن حقوق الملكية الفكرية، وبناء مواقع التصوير.