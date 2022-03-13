مهرجان ربيع محمية الملك سلمان بدومة الجندل يشهد عددًا كبيرًا من الزوار

ويقدم المهرجان نموذجًا ترفيهيًّا للتعريف بالمحمية وأهدافها، والتوجهات الاستراتيجية للمحمية، وإشراك أهالي المنطقة في دعم هذه الأهداف والأنشطة، ويسهم في تعريف المجتمع بأهم المواقع السياحية والترفيهية للمحمية ومقوماتها التي حباها الله بها، وجهود المحمية لإعادة التوازن الطبيعي لها.