مهرجان سماء العلا يحقق الرقم القياسي لأكبر عرض ليلي للمناطيد المضيئة عالميًا

الجدير بالذكر أنه الاتحاد السعودي للمنطاد أطلق برنامجاً تدريبياً لتأهيل طياري المناطيد، حيث ابتعث الاتحاد 3 متدربين، إلى مملكة هولندا ، للحصول على رخصة طيار منطاد محترف الأوروبية ( EASA )، للتحليق بالمنطاد ضمن المسار العملي لبرنامج سحاب لتدريب طياري المناطيد؛ وذلك لتنمية مواهب الممارسين لرياضة المناطيد في المملكة، والذي سيستهدف بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا استقطاب 100 طيار منطاد عبر برنامج تدريبي، يستقبل طلبات التسجيل في الربع الثاني من العام الجاري.