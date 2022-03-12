مهرجان ليالي الربيع بعنيزة ينطلق بمجموعة من الفعاليات

انطلق مهرجان ليالي الربيع الأول بمحافظة عنيزة، أمس، بتنظيم لجنة التنمية السياحية بمدينة الغضا السياحية بالمحافظة، الذي يقدم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تواكب تطلعات المجتمع.
وأوضح المشرف العام على المهرجان عبدالرحمن بن دخيل الجوهر، أن المهرجان يقدم عددًا من الأنشطة والبرامج؛ كالفن التشكيلي والعروض المسرحية والفنون الشعبية وتحدي الخيول وساحة الألعاب، بمشاركة رائدات الأعمال والأسر المنتجة، وعدد من الجهات الحكومية من خلال تقديم أجنحة توعوية وثقافية واجتماعية متنوعة.
ولفت إلى أن المهرجان فتح المجال لرواد الأعمال من الجنسين، وأتاح المجال لهم للعمل الحر والكسب، وخوض غمار التجربة على أرض الواقع؛ مما يسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي، إضافة إلى تقديم صورة جيدة تعزز من السياحة الداخلية واستثمار المكونات الطبيعية التي تشتهر بها محافظة عنيزة.