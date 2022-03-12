مهرجان ليالي الربيع بعنيزة ينطلق بمجموعة من الفعاليات

وأوضح المشرف العام على المهرجان عبدالرحمن بن دخيل الجوهر، أن المهرجان يقدم عددًا من الأنشطة والبرامج؛ كالفن التشكيلي والعروض المسرحية والفنون الشعبية وتحدي الخيول وساحة الألعاب، بمشاركة رائدات الأعمال والأسر المنتجة، وعدد من الجهات الحكومية من خلال تقديم أجنحة توعوية وثقافية واجتماعية متنوعة.