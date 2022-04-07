مهرجان ليالي رمضان بعنيزة يرتدي البياض متوشّحًا الفوانيس

وقال المدير التنفيذي خالد الروقي: "جاء المهرجان في نسخته الثالثة بهوية جديدة مختلفة عن النسخ السابقة؛ إذ رأت اللجنة المنظمة أن يلبس المهرجان اللون الأبيض في شعاره ويبدو لافتًا، وقد جاء اختيار هذا اللون تحديدًا لكونه من أكثر الألوان وضوحًا وفرائحية واتساعًا، وهذا ينسجم مع طبيعة المكان الذي يُعد أحد الأماكن التجارية الجميلة، علاوة على روحانية الشهر، وقد استقبل الزوار والمشاركون بالورود وعبارات الترحيب لبدء مسيرة أربع وعشرين ليلة من العمل".