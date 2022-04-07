مهرجان ليالي رمضان بعنيزة يرتدي البياض متوشّحًا الفوانيس

انطلق مساء أمس الأربعاء مهرجان ليالي رمضان الثالث بعنيزة الذي يقام بجوار سوق الجديدة ويستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الفضيل، ويعد المهرجان مصدر رزق للمشاركين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وباعة الطعام بالعربات المتنقلة بموقعه الاستراتيجي والحيوي والإقبال على التسوّق في هذا الشهر والاستعداد للعيد.
وقال المدير التنفيذي خالد الروقي: "جاء المهرجان في نسخته الثالثة بهوية جديدة مختلفة عن النسخ السابقة؛ إذ رأت اللجنة المنظمة أن يلبس المهرجان اللون الأبيض في شعاره ويبدو لافتًا، وقد جاء اختيار هذا اللون تحديدًا لكونه من أكثر الألوان وضوحًا وفرائحية واتساعًا، وهذا ينسجم مع طبيعة المكان الذي يُعد أحد الأماكن التجارية الجميلة، علاوة على روحانية الشهر، وقد استقبل الزوار والمشاركون بالورود وعبارات الترحيب لبدء مسيرة أربع وعشرين ليلة من العمل".
ويضيف: "وبفضل الله كان الحضور رائعًا ومثلجًا للصدر، وهو يستمتع بالموقع واحتوائه على نقاط التسويق المهيأة للمشاركين من الجنسين وممرات المبادرات التوعوية والمجسمات الرمضانية ومنطقة الألعاب والضيافة الرجالية والنسائية والفوانيس المتعددة والمدفع الرمضاني وتنسيق المواقع ومنطقة عربات الطعام".
واختتم: "كان للحضور الكثيف دور هام في تنشيط الحركة الاقتصادية، وهذا يعتبر من أهداف المهرجان في خلق نوافذ للبيع والشراء وتوفير مصدر رزق للمشاركين، علاوة على فسح المجال للمبدعين في تقديم ما لديهم واكتساب الشباب الخبرة في العمل بمختلف الوظائف المتاحة، مع خلق برامج تؤكد على قوة السياحة الداخلية وتوهجها".