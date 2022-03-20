مهلة للفنادق.. "سعود بن نهار": حلول سريعة لإنجاح موسمَي العمرة والحج

أكّد وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق ووكيل الشؤون التنظيمية والسياسات المكلّف، الأمير سعود بن نهار آل سعود، أن الوزارة بتوجيهات من وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب؛ وضعت كل الممكنات التي تسهم مع القطاعات الحكومية الأخرى من أجل تحقيق النجاح المطلوب في موسمَي العمرة والحج لهذا العام للوصول إلى رفع الطاقة الاستيعابية في منشآت الضيافة، موضحاً أن الوزارة وضعت الإمكانات كافة للتيسير على المستثمرين في هذا المجال والتجاوب مع كل ما من شأنه أن يساعدهم لتحقيق هذا الإنجاز الهام.