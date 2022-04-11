موائد الإفطار بالمسجد الحرام.. صور رائعة بأسلوب منظم ومبهر

ينتظر الصائمون سماع أذان المغرب كل يوم خلال الشهر الكريم أمام موائد الإفطار الممتدة بساحات المسجد الحرام، ليتناول الجميع إفطارهم على هذه الموائد التي يسارع محبو الخير والمحسنون في تجهيزها وتقديمها لقاصدي المسجد الحرام طيلة الشهر الفضيل.