مواجهة الإرهاب عالميًا تعزز ملف العلاقات بين السعودية وتركيا

ولا تقتصر العلاقات الوطيدة بين السعودية وتركيا على ملف الإرهاب فحسب، إذ ترتبط الدولتان بعلاقات أخرى، أقل ما توصف به أنها تاريخية وثيقة. وتعود العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى العام 1929، وذلك إثر توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين في العام السابق له، وقد توطدت العلاقات الثنائية عبر الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، وكانت أولاها زيارة الملك فيصل -الأمير حينذاك- تركيا في العام 1932 في طريق عودته من رحلة أوروبية، وزيارته الثانية لها بعد أن أصبح ملكًا في العام 1966.