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"مواديني" عقب إعلان دعم بلاده: الرياض قادرة على تقديم نموذج استثنائي لـ "إكسبو2030"
في مؤتمر صحفي للسفير التنزاني بعد اللقاء الذي جمع "قطان" برئيسة الجمهورية سامية حسن
أعلن سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى المملكة علي مواديني، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض (إكسبو2030).
وأوضح السفير مواديني، في مؤتمر صحفي عقده عقب لقاءٍ المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان بالسيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، اليوم، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة استضافة معرض (إكسبو 2030) في مدينة الرياض، مؤكداً قدرة المملكة على تقديم نموذج استثنائي لهذا الحدث.
من جهته، عبّر المستشار قطان، عن شكر حكومة المملكة لهذا الدعم، مشيراً إلى أن المملكة ستقدم للعالم نسخة استثنائية.