"مواديني" عقب إعلان دعم بلاده: الرياض قادرة على تقديم نموذج استثنائي لـ "إكسبو2030"

وأوضح السفير مواديني، في مؤتمر صحفي عقده عقب لقاءٍ المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان بالسيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، اليوم، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة استضافة معرض (إكسبو 2030) في مدينة الرياض، مؤكداً قدرة المملكة على تقديم نموذج استثنائي لهذا الحدث.