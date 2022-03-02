"موارد الرياض" توقع اتفاقيتين في مجالات الطب والتوعية والإرشاد

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله الحربي، اليوم الأربعاء، اتفاقيتين مع كلٍ من رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم الدكتور محمد بن أحمد عُمير، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الوقاية من العوز المناعي "مناعة" الدكتور عبدالله المهيزعي، للتعاون مع الجهتين في مجالات الطب والتوعية والإرشاد بما يخدم الفئات المستفيدة من الرعاية والكوادر العاملة معهم التابعين لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.

وتنص بنود الاتفاقيتين على أن تقوم الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم بإجراء عمليات مفصل الركبة لمحتاجيها من الأسر الضمانية ومستفيدي التأهيل ودور رعاية المسنين، وتقديم الفرص التطوعية والجلسات الإرشادية عن مرض الروماتيزم لهم، بالإضافة إلى التزام جمعية "مناعة" بتقديم البرامج والخطط التوعوية عن فيروس نقص المناعة للمنسوبين والفئات المستفيدة وبعدة لغات.

وذكر الدكتور "الحربي" أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يسعى من خلال عقد مثل هذه المذكرات والاتفاقيات إلى تكوين شراكات إستراتيجية وعلاقات تكاملية مع مختلف القطاعات لتحقيق أهداف الوزارة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.