"موارد الرياض" توقع 4 اتفاقيات لخدمة أبناء الشهداء والدخل المحدود

وقع الاتفاقيات من جانب الجهات الشريكة كل من رئيسة مجلس إدارة مركز جودة الحياة للرعاية النهارية الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل آل سعود والمدير العام لمؤسسة الأهداف المنطقية للفنون ياسر العقيل، ومن مركز طيف عزيز للتأهيل الطبي المدير التنفيذي هناء الحكير ومن لجنة التنمية الاجتماعية بإسكان جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة د. متعب بن محمد الرشود.