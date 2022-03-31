"موارد الرياض" توقع 4 اتفاقيات لخدمة أبناء الشهداء والدخل المحدود

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي اليوم أربع اتفاقيات تعاون في مجال تأهيل وعلاج وتدريب مستفيدي الوزارة وذويهم من الأيتام وذوي الإعاقة وذوي التوحد وأبناء الشهداء وذوي الدخل المحدود بحسب مواهبهم وقدراتهم الفردية والإمكانيات المتاحة لذلك.
وقع الاتفاقيات من جانب الجهات الشريكة كل من رئيسة مجلس إدارة مركز جودة الحياة للرعاية النهارية الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل آل سعود والمدير العام لمؤسسة الأهداف المنطقية للفنون ياسر العقيل، ومن مركز طيف عزيز للتأهيل الطبي المدير التنفيذي هناء الحكير ومن لجنة التنمية الاجتماعية بإسكان جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة د. متعب بن محمد الرشود.
وتتضمن الاتفاقيات توفير ورش العمل المكثفة لتدريب المستفيدين على مهارات كتابة السيناريو والإخراج والمونتاج المسرحي، إلى جانب تثقيفهم بتنظيم برامج الأيام العالمية والمؤتمرات والملتقيات وتقديم الاستشارات الفنية والتوعوية لأهاليهم والمشاركة في كل ما يخدم المسؤولية الاجتماعية من مبادرات وبرامج وفعاليات لجميع الفئات المشمولة بالرعاية ومنسوبي الوزارة العاملين معهم.