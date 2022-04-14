"موارد الرياض" يدشن مشروع الرعاية المنزلية لمستفيدي الوزارة

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم الخميس، مشروع الرعاية الاجتماعية المنزلية بالمنطقة الهادف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية لمستفيدي الوزارة في منازلهم.
ويشتمل المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع شركة طيب للرعاية المنزلية على توفير مقدم رعاية خاص بكل مستفيد في منزله إلى جانب تدريب الأسرة على تقديم خدمات الرعاية للمستفيدين من ذويهم بالشكل الصحيح كنوع من خدمات المؤازرة المنزلية.
وذكر الدكتور "الحربي" أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال المشروع إلى تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتمكين أسرهم من المشاركة في تحقيق التنمية والالتحاق بسوق العمل.