"موارد الرياض" يدشن مشروع الرعاية المنزلية لمستفيدي الوزارة

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم الخميس، مشروع الرعاية الاجتماعية المنزلية بالمنطقة الهادف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية لمستفيدي الوزارة في منازلهم.