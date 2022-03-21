"موارد الرياض" يعقد اتفاقية تعاون لتحسين جودة حياة مرضى "السلياك"

وتنص بنود الاتفاقية التي وقعها من جانب الفرع المدير العام محمد بن عبدالله الحربي، ومن جمعية السلياك المدير التنفيذي عبير عبدالله العريني، على أن تقدم الجمعية برامج وحملات توعية وتثقيف واستشارات طبية عن مرض السلياك "حساسية الجلوتين" ودعم لوحدات الخدمات المساندة بالمنطقة من خلال توفير احتياجات مرضى السلياك بعد حصرها.