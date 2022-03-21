"موارد الرياض" يعقد اتفاقية تعاون لتحسين جودة حياة مرضى "السلياك"

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم الاثنين، مذكرة اتفاقية مع جمعية السلياك السعودية للتعاون بين الجهتين في مجال تحسين جودة حياة مستفيدي وحدات الخدمات المساندة من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة والمحافظات المصابين بمرض السلياك.
وتنص بنود الاتفاقية التي وقعها من جانب الفرع المدير العام محمد بن عبدالله الحربي، ومن جمعية السلياك المدير التنفيذي عبير عبدالله العريني، على أن تقدم الجمعية برامج وحملات توعية وتثقيف واستشارات طبية عن مرض السلياك "حساسية الجلوتين" ودعم لوحدات الخدمات المساندة بالمنطقة من خلال توفير احتياجات مرضى السلياك بعد حصرها.
وقال الدكتور الحربي إن "الطرفين يسعيان من خلال الاتفاقية إلى تفعيل التعاون المشترك مع القطاع غير الربحي وإشراكهم في تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030".