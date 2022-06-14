موارد الرياض يوقع مذكرة تعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مع الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة، ومحمد عبدالعزيز الربيعة رئيس لجنة شؤون الأسرة بإمارة الرياض، للتعاون مع الجهتين في مجال تبادل الخبرات والمشاريع التنموية.
وتتمثل مجالات التفاهم وأوجه التعاون المشترك في تقديم كل ما يخدم المسؤولية الاجتماعية من مبادرات مثل: "دورات وورش عمل ومحاضرات وملتقيات"، وإيجاد المحفزات التي تستقطب الشركات والجهات لدعم برامج المسؤولية المجتمعية ورصد برامج وأنشطة القطاع الخاص ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية وقياس أثرها، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية التي تتماشى مع أهداف اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية.
وقال "الحربي"، إن هذا التعاون يهدف إلى بناء وتطوير الشراكة والتكامل بين كافة قطاعات الدولة ورفع كفاءة العمل التنموي، حيث يسعى أطراف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك فيما بينهم لكل ما من شأنه رفع مستوى الأثر والعائد الاجتماعي والناتج المحلي لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية لكافة فئات المجتمع.