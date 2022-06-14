موارد الرياض يوقع مذكرة تعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مع الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة، ومحمد عبدالعزيز الربيعة رئيس لجنة شؤون الأسرة بإمارة الرياض، للتعاون مع الجهتين في مجال تبادل الخبرات والمشاريع التنموية.