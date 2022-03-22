موارد الرياض يوقع مذكرتي تعاون لتقديم خدمات التدريب والتأهيل والعلاج

وتنص بنود المذكرة التي وقعها مدير عام الفرع محمد بن عبدالله الحربي، مع رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز الحميدي، على أن تقدم الجمعية خدماتها التوعوية والتثقيفية والعلاجية لمستفيدي الوزارة المصابين بداء السكري في المنطقة، فيما تنص المذكرة الأخرى التي وقعها مع المدير التنفيذي لشركة لازم الدولية معاذ بن يحيى بامحرز، على تدريب وتأهيل اليتيمات المشمولات بالرعاية للحصول على البطاقات التدريبية في مجال الإسعافات الأولية.