موارد الرياض يوقع مذكرتي تعاون لتقديم خدمات التدريب والتأهيل والعلاج
عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم الثلاثاء، مذكرتي تعاون لخدمة المشمولين بالرعاية من فئة الأيتام وبقية المستفيدين من خدمات الوزارة في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها في مجالات التدريب والتأهيل والعلاج.
وتنص بنود المذكرة التي وقعها مدير عام الفرع محمد بن عبدالله الحربي، مع رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز الحميدي، على أن تقدم الجمعية خدماتها التوعوية والتثقيفية والعلاجية لمستفيدي الوزارة المصابين بداء السكري في المنطقة، فيما تنص المذكرة الأخرى التي وقعها مع المدير التنفيذي لشركة لازم الدولية معاذ بن يحيى بامحرز، على تدريب وتأهيل اليتيمات المشمولات بالرعاية للحصول على البطاقات التدريبية في مجال الإسعافات الأولية.
وذكر الدكتور الحربي، أن المذكرات تشمل أيضاً إجراء الدراسات والأبحاث العلمية والتعاون مع الجهات الخارجية ذات العلاقة، للمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية، وورش العمل المقامة لدى الجهتين، لرفع مستوى الوعي والأداء المهني للفئات والمنسوبين، وفق أنظمة وتعليمات وأهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.