"موارد عسير" تُمكِّن موظفًا من استعادة أكثر من 400 ألف ريال

أنهى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير دعوى بالصلح لمستحقات موظف مقيم بإحدى الشركات بمبلغ 414401 ريال سعودي.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، هادي بن عايض الشهراني، أنه عبر نظام "ودي" الإلكتروني بالإمكان رفع الدعوى مع تبليغ المدَّعى عليه إلكترونيًّا، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آليًّا دون أي تدخُّل بشري وفقًا للطاقة الاستيعابية للإدارة.

وأكد حرص الفرع على تسخير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بالجهود كافة، كما قدم شكره لفريق العمل بإدارة التسوية الودية بمكتب العمل بأبها.