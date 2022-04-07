"مواصلات جدة" تطلق خدمة النقل السريع لمطار الملك عبدالعزيز

وأوضحت شركة مواصلات جدة بأن مطارات جدة ستخصص موقفًا خاصًا بحافلات النقل في منطقتي المغادرة والقدوم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صالة رقم (1)، إضافة إلى تخصيص مساحة لإنشاء محطة انتظار أمام المواقع المخصصة لوقوف الحافلات بمنطقة القدوم، كما سيتم قريبًا ربط الصالة رقم (1) بالصالة الشمالية رقم (2)، ويشمل المسار بالإضافة إلى محطتي المطار ومحطة سابتكو في البلد 3 محطات توقف، الأولى بالقرب من فلامنجو مول والثانية بالقرب من الأندلس مول والثالثة في طريق المدينة النازل بحي البغدادية 7.