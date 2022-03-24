"مواصلات جدة" تعلن عن نقلٍ عامٍّ ترددي مجاني لزوار فعالية الفورمولا 1

وتأتي هذه الخدمة بإشراف الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، التي وفّرت عددًا من الحافلات لتنظيم حركة النقل من وإلى مكان الفعالية، بواقع 12 ساعة تشغيلية، بتردد 15 دقيقة، من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 3 صباحًا، لثلاثة أيام متتالية.. وتم تخصيص عدد 9 نقاط توقف للحافلات على امتداد شارع الأمير سلطان، وصولًا إلى نهاية شارع عبدالرحمن الداخل؛ وذلك سعيًا لتسهيل حركة التنقل من وإلى الحدث الأكبر في مدينة جدة.