مواصلة توزيع المواد الإيوائية على النازحين في محافظة تعز

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديم المواد الإيوائية للنازحين في محافظة تعز، شملت توزيع مراتب إسفنجية وأدوات الطبخ وفرش النوم والبطانيات والناموسيات ودلاء الماء والمصابيح الشمسية، استفاد منها 4.020 فردًا.
يُذكر أن المشروع يعمل على توزيع المواد الإيوائية للأسر النازحة والمجتمع المضيف في محافظات عدن ولحج وأبين وتعز والحديدة؛ بهدف تخفيف العبء المعيشي عنهم من خلال توفير المواد الإغاثية الأساسية للحفاظ على كرامتهم، بعد أن تدهورت أوضاعهم المعيشية.
كما قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ544 مستفيدًا، خلال المدة من 2 حتى 8 مارس 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 151 مريضًا، وعيادة الطوارئ 12 فردًا، عيادة الباطنية 99 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، وقسم الإحالة الطبية شخصان، كما تم صرف الأدوية لـ271 شخصًا؛ فيما راجع قسم الجراحة والتضميد شخص واحد، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين.
وفي الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 80 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.