مواصلة توزيع المواد الإيوائية على النازحين في محافظة تعز

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 151 مريضًا، وعيادة الطوارئ 12 فردًا، عيادة الباطنية 99 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، وقسم الإحالة الطبية شخصان، كما تم صرف الأدوية لـ271 شخصًا؛ فيما راجع قسم الجراحة والتضميد شخص واحد، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين.