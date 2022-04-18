مواطنة ببيشة تتنازل وتعفو عن عامل نظافة تسبب في وفاة طفليها بحادث مروري

ابتغاءً لما عند الله، وفي صورة إنسانية بالغة التأثير والتعبير، تنازلت مواطنة بمحافظة بيشة، وعفت عن عامل نظافة تسبب في وفاة طفليها في حادث مروري.
وتفصيلاً، ضربت المواطنة فاطمة بنت عبدالعزيز آل محفوظ القرني أروع الأمثال في العفو والصفح، بعد أن تنازلت عن عامل تسبب بوفاة طفلها .
وحضر الصلح الذي تم في منزل الأم، اليوم الاثنين، محافظ محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وعدد من الأهالي، وقُدّمت في الصلح باقات ورد لذوي الطفلين، وذلك بعد أن أقرت المحكمة العامة بالمحافظة تحمل العامل مبلغ ٣٠٠ ألف .