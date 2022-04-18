مواطنة ببيشة تتنازل وتعفو عن عامل نظافة تسبب في وفاة طفليها بحادث مروري

وحضر الصلح الذي تم في منزل الأم، اليوم الاثنين، محافظ محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وعدد من الأهالي، وقُدّمت في الصلح باقات ورد لذوي الطفلين، وذلك بعد أن أقرت المحكمة العامة بالمحافظة تحمل العامل مبلغ ٣٠٠ ألف .