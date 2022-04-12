مواطنون: الدراسة في رمضان نظّمت الوقت وحدّت من سهر الطلاب

ناصر الدوسري، قال: كان لدى الأسر تخوفٌ من عدم قدرة الطلاب على الدراسة في رمضان، وكيف توافق الأسر بين مساعدة أبنائها على الدراسة وتجهيز وجبات الإفطار، لكن حصل ما لم يكن يتوقع الكثير، فأصبح هناك تغيير في النمطية التي اعتادت عليها بعض الأسر في شهر رمضان من السهر حتى الفجر وعشوائية وقت النوم، وأصبح الجميع منظماً لوقته ليوافق بين العمل والدراسة والعبادة.