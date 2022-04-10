مواطنون في جدة يشكون قلة صهاريج المياه وسوق سوداء رفعت الأسعار

"سبق" عرضت الموضوع برُمّته على شركة المياه الوطنية التي قالت: إنه في كل عام ترتفع الطلبات عند بداية شهر رمضان المبارك، ومع هذه الزيادة تقوم شركة المياه الوطنية برفع قدراتها التشغيلية؛ لمواكبة هذه الطلبات، لكن الشركة لاحظت خلال هذا العام تكرار الطلبات التي تأتي من نفس العقار، وهذا ما يؤثر على سرعة توصيل صهاريج المياه.