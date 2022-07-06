مواطنون يشتكون انتشار الحظائر العشوائية في مواقع مختلفة بحائل

إلا أن عددًا من مربي الماشية نسفوا تلك الجهود وتمركزوا في مواقع مختلفة على الطرق المؤدية من وإلى حائل، واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للتسويق لمعروضاتهم، بينما صمتت الجهات المعنية عنهم.