مواطنو 7 أحياء بجدة يطالبون بتحسين خدمة الكهرباء

أعرب عددٌ من سكان أحياء: الحمدانية والصالحية والبشاير والريان والسعيد والرحمانية والفروسية بشمال شرقي جدة، عن استيائهم إزاء الانقطاعات المتكرّرة من الشركة السعودية للكهرباء.
وبيّن المواطنون أنهم ما زالوا يعانون مشكلة المخاوف في الانقطاعات المتكررة التي تواكبت مع الارتفاع الشديد في درجة الحرارة على المحافظة.
وقال مشعل القرشي، أحد سكان حي الحمدانية، إن انقطاع التيار الكهربائي أمر متكرر في الحي، وعلى الشركة أن تعترف بقصورها في التعامل مع الأزمة، خاصة أن الحي والأحياء المجاورة تشهد ازدياداً عمرانياً وسكانياً كبيراً مما يستدعي زيادة أحمال التيار الكهربائي.
وتساءل القرشي: كيف يتم منح المباني الجديدة اشتراكات جديدة في ظل عدم قدرة الشركة على زيادة الأحمال للضغط الحالي ناهيك عن المستقبلي نتيجة ازدياد الاشتراكات كما أن مشاريع الإسكان ستزيد من الضغط على الأحمال قريباً؟ وتساءل عن وجود خطط مسبقة واحتياطية أمام هذه المشكلة.
وطالب مواطن آخر شركة الكهرباء بإبلاغ المشتركين في حال انقطاع التيار وتحديد المدة التقريبية لذلك من خلال رسائل نصية للمشتركين، مشيراً إلى أن ذلك يعد حقاً مكتسباً لهم إزاء الخدمة التي يدفعون ثمنها.
ودعا المواطن محمد علي من حي البشاير، الشركة، إلى عدم التهاون والتراخي في التعامل مع أزمات المشتركين واشتكى مواطنو هذه الأحياء من عدم استجابة الموظفين الآلية عند الشكوى وعدم إنصاتهم لتلقي المشكلة من المشتركين وعدم إيضاح المدة المتوقعة للحل رغم أن مهندسي الشركة في الميدان ويملكون الإجابة الدقيقة لذلك.
وعبّرت مواطنة من حي الرحمانية عن استيائها من الخدمات المقدمة ومن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وطالبت الشركة السعودية للكهرباء بتعويض المشتركين عن هذا العطل المتكرر؛ لأن الخدمة المقدمة ليست مجانية ومن حق المشترك أن يحصل على خدمة متكاملة يرضى عنها مقابل ما يدفعه من رسوم.
وقالت إن التناقض الحاصل هنا يكمن في مطالبة الشركة للمواطن بالسداد وبشكل مستفز، وإن تجاوز التأخير يوماً واحداً، فقد يتم فصل الخدمة، وهو أمر يدعو إلى وجود العدالة.
وأبدى مواطن من حي الصالحية امتعاضه من لجوء بعض المشتركين لاستجداء الشركة السعودية للكهرباء بتذكيرهم بوجود مرضى وكبار سن ومعاقين وأطفال في المنازل، وأن ذلك الانقطاع يضر بهم!! وقال إن الشركة ملزمة ومسؤولة عن تقديم الخدمة للمشترك طالما دفع قيمتها سواءً كان فردًا أو مجموعة.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعربت عن اعتذارها للمشتركين في أحياء شمال شرقي جدة، عن العطل الذي أدى لانقطاع التيار الكهربائي، يوم الأحد الماضي لمدة تزيد على ست ساعات، وانقطاعها بشكل متناوب ليوم الإثنين لمدد تراوح بين ساعة وساعتين، وصرحت الشركة بأن الفرق الميدانية تمكنت من إعادة الخدمة تدريجيًا واستكمال إعادتها إلى جميع المشتركين، وفق تغريدة عبر حسابها.