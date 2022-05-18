مواطنو 7 أحياء بجدة يطالبون بتحسين خدمة الكهرباء

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعربت عن اعتذارها للمشتركين في أحياء شمال شرقي جدة، عن العطل الذي أدى لانقطاع التيار الكهربائي، يوم الأحد الماضي لمدة تزيد على ست ساعات، وانقطاعها بشكل متناوب ليوم الإثنين لمدد تراوح بين ساعة وساعتين، وصرحت الشركة بأن الفرق الميدانية تمكنت من إعادة الخدمة تدريجيًا واستكمال إعادتها إلى جميع المشتركين، وفق تغريدة عبر حسابها.