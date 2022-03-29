مواطن: جهاز تصوير الأسنان بمستشفى جنوب القنفذة متعطل منذ 4 أشهر.. ويناشد بإصلاحه

وقال المواطن عبدالله عليّ الكديسي إنه يراجع عيادة طب الأسنان في مستشفى جنوب القنفذة منذ مدة، وخلال مراجعته لعيادة طب الأسنان في المستشفى حوّله الطبيب لقسم الأشعة لعمل صورة أشعة لأحد فكيه، لافتاً بأنه وخلال تقديم طلبه بذلك الخصوص لفني الأشعة تم إبلاغه بتعطل الجهاز، مؤكداً أن هذا الأمر ليس وليد اللحظة، وإنما تم إبلاغه بتعطل الجهاز منذ فترة تجاوزت الأربعة أشهر، مع الوعود الكثيرة له بإصلاحه، وبالتحديد مع بداية السنة الميلادية الجديدة، ولكن إلى الحين لم يتغير شيء.