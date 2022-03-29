مواطن: جهاز تصوير الأسنان بمستشفى جنوب القنفذة متعطل منذ 4 أشهر.. ويناشد بإصلاحه

شكا مراجعو عيادة طب وجراحة الأسنان في مستشفى جنوب القنفذة من تعطل جهاز تصوير الأسنان بالأشعة "البانوراما" لدى عيادات الأسنان.
وقال المواطن عبدالله عليّ الكديسي إنه يراجع عيادة طب الأسنان في مستشفى جنوب القنفذة منذ مدة، وخلال مراجعته لعيادة طب الأسنان في المستشفى حوّله الطبيب لقسم الأشعة لعمل صورة أشعة لأحد فكيه، لافتاً بأنه وخلال تقديم طلبه بذلك الخصوص لفني الأشعة تم إبلاغه بتعطل الجهاز، مؤكداً أن هذا الأمر ليس وليد اللحظة، وإنما تم إبلاغه بتعطل الجهاز منذ فترة تجاوزت الأربعة أشهر، مع الوعود الكثيرة له بإصلاحه، وبالتحديد مع بداية السنة الميلادية الجديدة، ولكن إلى الحين لم يتغير شيء.
وأضاف أنه في كل زيارة لعمل الصورة المطلوبة بعد أخذه للموعد المعتاد لزيارة طبيب الأسنان، تكون المفاجأة عند إبلاغه من قبل فني الأشعة بأن جهاز البانوراما في العيادة معطل وعليه الانتظار لحين قيام وزارة الصحة بإصلاح الجهاز، وكأن هذا العذر أصبح من ضمن بروتوكولات هذا القسم، متمنياً من إدارة المستشفى اتخاذ قرار بإصلاح هذا الجهاز.
وأشار "الكديسي" بأن التكلفة المالية لعمل صورة أشعة للأسنان في المراكز الصحية الخاصة تعتبر مكلفة مادياً، مطالباً في ذات الوقت بضرورة الإسراع بإصلاح الجهاز للتخفيف من معاناة وآلام المواطنين.
وأكد "الكديسي" أن الدولة -أيدها الله- تبذل الغالي والنفيس من أجل صحة المواطن، مناشداً مسؤولي الصحة بالتجاوب مع وضعه الصحي ووضع كل مراجعي قسم طب الأسنان بمستشفى جنوب القنفذة وإصلاح جهاز الأشعة بأسرع وقت ممكن ليعود للعمل بكامل كفاءته.
وتلقت "سبق" رد "صحة القنفذة" على شكوى المواطنين بقولها: "بداية تشكر صحة القنفذة تواصلكم وتوضح لكم وللقارئ الكريم بأن جهاز الأشعة "البانوراما" المتوفر بعيادة الأسنان بمستشفى جنوب القنفذة تم التواصل مع المورد لتلافي الملاحظات من أجل تشغيله. إضافة إلى أن العمل جار لتأمين أجهزة مساندة لعيادات الأسنان بصحة القنفذة، ومنها جهاز أشعة الفم الرقمية لمستشفى جنوب القنفذة".
وأشارت "صحة القنفذة" بأن مركز طب الأسنان التخصصي بالمحافظة هو المرجعي، ويتوفر به عدة تخصصات وأنواع الأشعة المختلفة والمتطورة لتقديم خدمات طب الأسنان.