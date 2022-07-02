محليات
مواطن يرصد مخلفات دمار لشركات أدت للتشوه البصري في "حي الرياض" بشمال جدة
قال إن النظافة سيئة ولم يتم التجاوب مع بلاغات "بلدي"
رصد المواطن إبراهيم المقبل، من حي الرياض بشمال محافظة جدة، مخلفات دمار بالجملة لشركات تنفِّذ مشاريع في الحي، ثم تترك المخلفات على جوانب الطريق دون إزالتها؛ ما أدى إلى تشوه بصري، يسيء للحي ومرتاديه.. وتساءل "المقبل": "كيف يتم عمل المستخلصات المالية للمقاول وهو لم يرفع المخلفات أو يزيلها من الحي؟!".
وأضاف "المقبل": النظافة في الحي سيئة في ظل عدم تجاوب الجهات المختصة بأمانة محافظة جدة. مشيرًا إلى أنه تم رفع بلاغات عدة عن طريق "بلدي"، ولكن لم يتم التجاوب.
وأوضح أنه يتم إغلاق البلاغ في الحال فور تحديد شركة النظافة موقعًا صغيرًا، ثم يتم تصويره على أنه تم تنفيذ البلاغ!
وطالب "بلدية الطيبة"، وهي البلدية المسؤولة عن الحي، بمتابعة هذا الأمر للتأكد، وإرسال مراقبين لرصد أعمال الحي، والتأكد من ذلك.