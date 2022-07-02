مواطن يرصد مخلفات دمار لشركات أدت للتشوه البصري في "حي الرياض" بشمال جدة

رصد المواطن إبراهيم المقبل، من حي الرياض بشمال محافظة جدة، مخلفات دمار بالجملة لشركات تنفِّذ مشاريع في الحي، ثم تترك المخلفات على جوانب الطريق دون إزالتها؛ ما أدى إلى تشوه بصري، يسيء للحي ومرتاديه.. وتساءل "المقبل": "كيف يتم عمل المستخلصات المالية للمقاول وهو لم يرفع المخلفات أو يزيلها من الحي؟!".