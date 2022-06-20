مواقف تاريخية مشرِّفة للسعودية في دعم شقيقتها مصر بمختلف المجالات

وبالعودة للتاريخ سنجد أن السعودية كانت من أول الداعمين لمصر والمساندين لها. وأبرز هذه المواقف إعلان السعودية إعادة التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر، وقامت باستضافة الطائرات المصرية في شمال غربي السعودية.