مواكبة للأولويات.. "جامعة شقراء" تدشن خطتها الاستراتيجية

دشن رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، الخطة الاستراتيجية لجامعة شقراء 2024، بمقر المدينة الجامعية بشقراء، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة الأولويات الوطنية والتنموية والمجتمعية التي تتضمنها رؤية المملكة 2030 ودور الجامعات في تحقيقها.
وترتكز خطة الجامعة الاستراتيجية على ثلاثة مرتكزات رئيسة هي: "تعليم متميز، وبحث علمي مؤثر، ومجتمع حيوي"، وتتضمن أهدافًا استراتيجية تهدف لرفع كفاءة وفعالية البيئة التنظيمية والإدارية والمالية، والارتقاء بكفاءة وفعالية الموارد البشرية الأكاديمية والإدارية، إضافة إلى تحقيق مخرجات تعليمية تنافسية تواكب متغيرات سوق العمل، وكذلك دعم بحث علمي يواكب الأولويات التنموية والمجتمعية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع والمساهمة الفاعلة في تنميته، وتحسين البنى التحتية والتقنية والخدمات المساندة.
وعبر رئيس جامعة شقراء في كلمته بهذه المناسبة، عن فخره واعتزازه بهذا المنجز الذي حققته الجامعة بتدشين خطتها الاستراتيجية الثانية، معتبرًا أنها تمثل خارطة طريق نحو التميز والعطاء المثمر، قائلًا: "إنها ترسم لنا منارة تهدي نحو قمم الإبداع والإنجاز وتحقيق رؤى القيادة في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".
وقال السيف: "خططنا للتعليم وأهدافنا الاستراتيجية لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله أولًا، ثم بالدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وأيضًا ما تحظى به الجامعة من متابعة وتشجيع من وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد آل الشيخ وقيادات الوزارة.
وأكد السيف على أن فريق إعداد الخطة الاستراتيجية كان حريصًا على أن تتلاءم أهدافها مع رؤية المملكة 2030، بما يضمن تحقيق أهدافنا الطموحة في خدمة الوطن ونشر العلم، وتمهير أبنائنا وبناتنا للمستقبل، وكذلك دعم الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أن الجميع سيعمل سويًا في منظومة متكاملة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وعبر عن ثقته بقدرة منسوبي الجامعة على تجاوز كافة الصعاب من خلال العمل الجماعي بكل الطاقات لتكون جامعة شقراء في مصاف الجامعات الوطنية، وتحقق آمال القيادة وتوجيهاتها؛ استكمالًا لمسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة.
وأضاف قائلًا: إنه مما يدعو للفخر هو أن أبناء الجامعة هم من عمل على إعداد هذه الخطة، وهم من صنعوا هذا المنجز بجهود ذاتية وفق أعلى المعايير، وما ذلك إلا دليل على أن الجامعة قادرة بأبنائها على التقدم والاستمرار في عملية البناء والتميز يومًا بعد يوم.
من جانبها كشفت الدكتورة شريفة الكسر، وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، المشرفة على المكتب التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي؛ أن خطة الجامعة الاستراتيجية 2024 حرصت على تحديد هوية الجامعة التي تمثلت في "تمهير"، ومن خلاله تعمل الجامعة على إكساب الطلبة المهارات العلمية الحديثة والمختلفة لإثراء حياتهم الاجتماعية والعملية بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وقالت الكسر: انطلقت الخطة من 3 محاور استراتيجية، وتكونت من 6 أهداف استراتيجية عامة، وثلاثين هدفًا تفصيليًا، و46 مؤشرًا استراتيجيًا جاءت كلها بعد جهود كبيرة وعمل مشترك، مشيرة إلى أن المكتب التنفيذي للخطة سيعمل على تطبيقها على أرض الواقع، وعلى رصد إلكتروني لتطبيق كل تلك الأهداف المنشودة من خلال مؤشرات أداء مدروسة.
وتضمن حفل التدشين تكريم رئيس الجامعة لفريق عمل وإعداد الخطة، الذي ضم 10 أعضاء من منسوبي الجامعة، كما تم تكريم 27 عضو هيئة تدريس بالجامعة، وذلك نتيجة إكمالهم لبرنامج "ممارس جودة أكاديمي"، الذي نظمته مؤخرًا وكالة الجامعة للتطوير والجودة، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويمثلون الدفعة الأولى للمستفيدين من هذا البرنامج.
وعملت الخطة الإستراتيجية لجامعة شقراء 2024 على تعيين ثلاثة محاور استراتيجية هي: "الإدارة الرشيدة، المكانة والتميز، جودة الحياة الجامعية"، التي تم تحديدها من خلال عدة مصادر هي: التقييم المؤسسي الذاتي، وبرامج رؤية المملكة 2030، وكذلك الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم، ونظام الجامعات الجديد، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة، والتصنيفات العالمية المهمة.
وتضمنت القيم التي تقوم عليها خطة الجامعة الاستراتيجية الحرص على تقديم عمل مؤسسي محوكم، وتقديم تعليم مستمر وعمل جماعي تشاركي يجسد الولاء المؤسسي، بالإضافة إلى الجودة والتميز في مختلف المجالات.