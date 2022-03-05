مواكبة للأولويات.. "جامعة شقراء" تدشن خطتها الاستراتيجية

وعبر رئيس جامعة شقراء في كلمته بهذه المناسبة، عن فخره واعتزازه بهذا المنجز الذي حققته الجامعة بتدشين خطتها الاستراتيجية الثانية، معتبرًا أنها تمثل خارطة طريق نحو التميز والعطاء المثمر، قائلًا: "إنها ترسم لنا منارة تهدي نحو قمم الإبداع والإنجاز وتحقيق رؤى القيادة في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".

وقال السيف: "خططنا للتعليم وأهدافنا الاستراتيجية لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله أولًا، ثم بالدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وأيضًا ما تحظى به الجامعة من متابعة وتشجيع من وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد آل الشيخ وقيادات الوزارة.