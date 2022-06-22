"موانئ": إضافة خدمات شحن جديدة بميناء الملك عبدالعزيز

وتواصل جهودها التطويرية في ميناء الملك عبدالعزيز البالغ مساحته (19) كم² ويصل عدد أرصفته إلى 43 رصيفاً مُكتمل الخدمات والتجهيزات يمكن من خلالها استقبال السفن العملاقة، إضافةً إلى 3 محطات متطورة للحاويات والبضائع العامة بطاقةٍ استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، حيث ناول الميناء خلال العام 2021م، 32,553,570 طناً من البضائع، كما سجلت أعداد الحاويات بنهاية العام نفسه نحو 1,780,350 حاوية.