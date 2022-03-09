"موانئ" تُطلق نقل المنتجات النفطية بين السفن بميناء الملك فهد الصناعي بينبع

أطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، بالتعاون مع شركة أرامكو للتجارة، خدمة نقل المنتجات النفطية من سفينة إلى أخرى بمنطقة نقل المنتجات النفطية الـ (STS) ضمن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع.
جاء ذلك في إطار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يلبي الطموحات الاقتصادية.
وأطلقت الخدمة عبر ميناء الملك فهد الصناعي بينبع؛ بالنظر إلى ما يتميز به من موقع إستراتيجي يتوسط موانئ البحر الأحمر، فضلاً عن توفيره جميع الخدمات التشغيلية اللازمة لنجاح عمليات النقل، والاعتماد عليه في خدمة المجمَّعات الصناعية وتأمين متطلَّباتها.
وكانت أولى عمليات خدمة نقل المنتجات النفطية قد انطلقت يوم الإثنين الموافق 7 / 3 / 2022م، من خلال السفينة (Hanover Square) التي تم شحنها بـ (735) ألف برميل ديزل لتوزيعها على السفن الأخرى في منطقة الـ (STS) بالميناء.
وتشمل العمليات الأساسية نقل جزءٍ من شحنات المنتجات النفطية من ناقلات النفط العملاقة "VLCC" إلى ناقلات أصغر حجماً "سفن ذات حمولات صغيرة" من أجل إعادة شحنها إلى الموانئ السعودية أو وجهات أخرى، في ظل ما تقوم به الناقلات العملاقة حالياً للسفر في رحلات طويلة من أجل القيام بتلك العمليات، مما سيُسهم في تقليل تكاليف الرحلات.
جديرٌ بالذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بُني خصيصاً لخدمة المجمَّعات الصناعية وتلبية متطلَّباتها، إضافة إلى تصدير البترول الخام ومشتقَّاته المكرَّرة إلى الأسواق العالمية، وأيضاً البتروكيماويات السائلة والصلبة والغاز.
ويتم عن طريق الميناء استيراد احتياجات المجمَّعات الصناعية بالهيئة الملكية بينبع، مثل مُعدَّات المصانع والمواد الخام لمصانع المواد الغذائية، حيث تبلغ مساحة الميناء 50 كم2، وأرصفته نحو 34 رصيفاً، ويتضمن 10 محطات، بطاقة استيعابية تصل إلى 210 ملايين طن.