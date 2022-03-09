"موانئ" تُطلق نقل المنتجات النفطية بين السفن بميناء الملك فهد الصناعي بينبع

وتشمل العمليات الأساسية نقل جزءٍ من شحنات المنتجات النفطية من ناقلات النفط العملاقة "VLCC" إلى ناقلات أصغر حجماً "سفن ذات حمولات صغيرة" من أجل إعادة شحنها إلى الموانئ السعودية أو وجهات أخرى، في ظل ما تقوم به الناقلات العملاقة حالياً للسفر في رحلات طويلة من أجل القيام بتلك العمليات، مما سيُسهم في تقليل تكاليف الرحلات.