"موانئ" و"CMA CGM" العالمية تُوَقعان اتفاقية لإنشاء منصة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي

وأضاف: سوف تقدم هذه الاتفاقية خدمات لوجستية متنوعة وذات قيمة مضافة للمستوردين والمصدرين، وتخدم الشحنات العابرة لأسواق مختلفة.. وتم توقيع 4 اتفاقيات خلال الستة أشهر الماضية لإنشاء 4 مناطق لوجستية مع شركات عالمية وشركات وطنية؛ بهدف جعل ميناء جدة الإسلامي واحدًا من أفضل 10 موانئ في العالم، وبيّن أن الهيئة العامة للموانئ تقوم بخطوات للشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستثمارات وإسناد التشغيل لمحطات؛ مشيرًا إلى أنه في عام 2020 كانت الاستثمارات أكثر من 16 مليار ريال.