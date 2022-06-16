"موانئ" و"IALA" يناقشان تعزيز سبل التعاون الفني المشترك في الموانئ السعودية

يُذكر أن موانئ تولي اهتمامًا واسعًا نحو توفير وتطوير ورفع كفاءة سلامة الملاحة للسفن والملاحين على طول سواحل المملكة (خليج العقبة - البحر الأحمر - الخليج العربي)، وتوفير المرور الآمن لجميع السفن التجارية في المياه الإقليمية وموانئها وممراتها الملاحية من خلال عدة برامج استراتيجية شاملة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لتطبيق كل المعايير والقواعد الدولية للاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة، لتسهيل وتعزيز حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030م.