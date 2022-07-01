"موان" يثري السلوكيات الإيجابية لدى الحُجاج

وأضاف: المركز يعمل خلال حج هذا العام على تشخيص الوضع الراهن، وحصر البيانات، ووضع خطة الأساس لمنظومة إدارة النفايات في مخيمات المشاعر، وتحقيق مستهدف استبعاد المرادم، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بإدارة النفايات لدى الحجاج، وتطبيق مبدأ فصل النفايات من المصدر، إلى جانب الاستفادة من الإحرامات في إعادة التدوير.