"موان" يثري السلوكيات الإيجابية لدى الحُجاج

يعمل المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" ضمن مشاركته الأولى في أعمال موسم الحج لهذا العام 1443هـ على رفع الوعي وإثراء السلوكيات الإيجابية لدى الحجاج، من خلال تفعيل مبادرة إعادة تدوير النفايات؛ حفاظًا على البيئة واستدامة حمايتها من مسببات التلوث.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله السباعي: انطلاقًا من الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة لخدمة ضيوف الرحمن، يتشرّف المركز بالمشاركة في أعمال حج هذا العام 1443هـ، وذلك عبر خطة عمل ميدانية تهدف إلى الارتقاء بنظام إدارة النفايات وتحقيقًا لبيئة حيوية ومستدامة.
وأضاف: المركز يعمل خلال حج هذا العام على تشخيص الوضع الراهن، وحصر البيانات، ووضع خطة الأساس لمنظومة إدارة النفايات في مخيمات المشاعر، وتحقيق مستهدف استبعاد المرادم، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بإدارة النفايات لدى الحجاج، وتطبيق مبدأ فصل النفايات من المصدر، إلى جانب الاستفادة من الإحرامات في إعادة التدوير.