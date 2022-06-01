مواهب شابة مُبدعة تدير دفة الأنشطة التجارية خلال موسم جدة

تشهد الأنشطة التجارية في موسم جدة سواء المتخصصة في مجال تقديم المأكولات والمشروبات وصناعة الحلوى أو في معارض التصاميم الإبداعية والرسومات الرائعة أو العديد من الأنشطة التجارية والتسويقية المتنوعة تنافساً مميزاً بين الشباب والشابات من أبناء الوطن، الذين يقدمون خدماتهم بكل جودة واحترافية، بالإضافة إلى إسهام العديد من هذه الكفاءات في الإرشاد السياحي وتنظيم الفعاليات والعروض المختلفة لزوار موسم جدة.